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Главе УКС Башкирии Инне Иксановой суд оставил право пользоваться интернетом

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского районного суда, который в начале февраля смягчил меру пресечения начальнику Управления капстроительства (УКС) Башкирии Инне Иксановой, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики. Госпожа Иксанова обвиняется в злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для медучреждений Башкирии на сумму 57 млн руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, поставленные ООО «Медлэнд» аппараты УЗИ были контрафактными. Зная об этом, Инна Иксанова не отказалась от исполнения условий контракта, «опасаясь негативных последствий по службе», и дала указание принять медтехнику. Аппараты не были введены в эксплуатацию.

Руководитель УКС была задержана в апреле 2024 года, она находилась под домашним арестом. В августе прошлого года Советский районный суд Уфы изменил обвиняемой меру пресечения на запрет определенных действий. В начале февраля госпоже Иксановой разрешили пользоваться телефоном и интернетом, а также увеличили на полчаса время для прогулки.

Прокуратура направила в Верховный суд Башкирии апелляционное представление, в котором указывала на необходимость сохранить для госпожи Иксановой запрет на интернет-связь. Суд не нашел для этого оснований.

Наталья Балыкова

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