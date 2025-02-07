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Обвиняемой в злоупотреблении полномочиями главе УКС Башкирии смягчили запреты

Советский райсуд Уфы смягчил ряд запретов начальнику Управления капитального строительства (УКС) Башкирии Инне Иксановой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для медучреждений Башкирии на сумму 57 млн руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда, госпоже Иксановой изменили время, когда она может покидать дом, увеличив его на полчаса, 22:00 до 6:00 (сейчас — с 22:30 до 6:00). Также ей разрешили пользоваться телефоном и интернетом. Одновременно суд продлил до 12 апреля меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности обвиняемой нельзя общаться с участниками уголовного дела.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по версии следствия, с августа по декабрь 2022 года УКС Башкирии и подрядчик ООО «Медлэнд» заключили контракты на поставку приборов УЗИ. Поставленное оборудование оказалось контрафактным. Зная об этом, Инна Иксанова не отказалась от исполнения условий контракта, «опасаясь негативных последствий по службе», и дала указание принять медтехнику, которая не была введена в эксплуатацию.

8 августа Советский райсуд Уфы, ранее отправивший госпожу Иксанову под домашний арест, изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий.

Майя Иванова

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