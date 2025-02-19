12 человек спасли на пожаре в Сарапульском районе Удмуртии

Пожар произошел в многоквартирном доме на ул. Железнодорожной в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, в подъезде было сильное задымление, и жители не могли покинуть квартиры.

Специалисты МЧС спасли 5 человек, в том числе 2 детей. Еще 7 человек были эвакуированы. Один из спасенных, 17-летний подросток, получил легкое отравление дымом и был отправлен на амбулаторное лечение.

Причиной пожара стала неосторожность при курении. Площадь возгорания составила 7 кв. м.