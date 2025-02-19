Бывший кинотеатр имени 30-летия ВЛКСМ в Челябинске сделают памятником культуры

В Челябинске государственная экспертиза рекомендовала включить выявленный объект культурного наследия «Кинотеатр имени 30-летия ВЛКСМ», расположенный на улице Цвиллинга, в госреестр памятников регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Проект строительства двухэтажного кирпичного здания с портиком (крытая галерея с колоннами — прим. ред.) был разработан архитектором Виктором Калмыковым из института «Союзкинопроект» в 1939 году. Для реализации в Челябинске были внесены изменения местным специалистом Евгением Евтеевым, который частично перепланировал второй этаж и вестибюль, а также переработал оформление фасадов. У входа в зрительный зал архитектор Владимир Гофрат выполнил большое панно, изображающее Ильменское озеро.

Первый кинопоказ в новом кинотеатре состоялся в октябре 1948 года. Впоследствии учреждение стало местом проведения различных культурных мероприятий, включая детские и юношеские фестивали, клубы и многое другое. Во второй половине 1950-х годов в кинотеатре были заменены экран и проекционное оборудование для показа широкоэкранных фильмов. В Челябинске это было первое учреждение с подобным техническим оснащением. Здание несколько раз реконструировали и меняли ему названия. В 1990-х годах здание было приватизировано. Сейчас там располагается ночной клуб с банкетными залами.

Виталина Ярховска