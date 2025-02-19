Bethesda позволит пользователям создать NPC в The Elder Scrolls VI

Компания Bethesda объявила о проведении благотворительного аукциона, победитель которого получит уникальную возможность создать неигрового персонажа (NPC) для игры The Elder Scrolls VI. Все вырученные средства будут направлены благотворительной организации Make-A-Wish Mid-Atlantic, которая занимается исполнением желаний детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bethesda Softworks Фото: Bethesda Softworks

Согласно условиям аукциона, победитель сможет поработать напрямую с разработчиками Bethesda, чтобы создать собственного персонажа, который появится в игре. Это позволит оставить свой след во франшизе и внести личный вклад в ее развитие.

Текущая ставка на участие в аукционе превышает $10 тыс., это подчеркивает высокий интерес со стороны фанатов серии. Аукцион проводится в онлайн-формате, принять участие в нем может любой желающий — для этого нужно сделать взнос.

Последняя однопользовательская игра из серии The Elder Scrolls, Skyrim, вышла в 2011 году. Шестая часть «древних свитков» была анонсирована в 2018 году на конференции E3. В 2021 году исполнительный продюсер Bethesda Тодд Говард предположил, что новая игра выйдет через 15–17 лет после выхода Skyrim.

Евгений Федуненко