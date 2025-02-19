Физики не нашли разницы между течением времени вперед и назад

Ученые из Университета Суррея попытались понять, почему время движется только вперед, но пришли к неожиданному выводу: на самом деле оно может течь как вперед, так и назад. Они создали математическую модель, описывающую движение частиц, и не нашли в ней никаких ограничений, которые мешали бы событиям разворачиваться в обратном порядке.

В обычной жизни не получится увидеть, как разбитое яйцо собирается обратно, но в мире квантовой механики строгого правила «только вперед» не существует. Процессы могут идти как в будущее, так и в прошлое — просто мы этого не замечаем.

Тем не менее в ближайшее время вспомнить наперед не получится. Законы термодинамики по-прежнему диктуют, что горячая чашка будет остывать, а не наоборот. Однако это исследование утверждает: возможно, во Вселенной есть места, где время действительно идет в другую сторону.

Евгений Федуненко