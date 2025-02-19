Депутат горсовета Уфы отсудил у мэрии и минземимущества гараж и землю под ним

Калининский районный суд Уфы удовлетворил иск депутата горсовета Иосифа Марача о признании права собственности на гараж в кооперативе «Прогресс» на Транспортной улице и участок под ним. Иск господин Марач предъявил к администрации Уфы и минземимуществу республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат горсовета Уфы Иосиф Марач

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Депутат горсовета Уфы Иосиф Марач

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Как следует из решения суда, гараж был возведен без разрешения на строительство. Попытки истца узаконить имущество в рамках гаражной амнистии не увенчались успехом.

В материалы дела была представлена экспертиза, из которой следует, что гараж построен в соответствии с действующими строительным нормами и правилами, не создает угрозу жизни и здоровью для граждан, его конструктивные элементы обладают устойчивостью, прочностью, долговечностью, исключающими несанкционированное разрушение, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. С учетом этих обстоятельств суд посчитал необходимым удовлетворить заявление господина Марача.

Наталья Балыкова