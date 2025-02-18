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В Надыме во время ДТП пострадал пассажир автомобиля

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пострадал пассажир автомобиля во время ДТП в Надыме, сообщили в окружной Госавтоинспекции. Инцидент произошел 17 февраля.

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Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

Рустам Галямов

Рустам Галямов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

Рустам Галямов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Около 9:30 в районе проезда №8, когда водитель на автомобиле Jetour, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota, водитель которой поворачивал без светового сигнала. В результате аварии пассажир Jetour был госпитализирован.

За прошлые сутки автоинспекторы на Ямале зафиксировали 17 случаев ДТП, с начала года на дорогах региона произошло 777 аварий, в которых погибли три человека и 28 человек получили травмы, включая четырех детей.

Ранее на 272 км дороги Сургут — Салехард в ЯНАО во время ДТП погибла женщина-водитель автомобиля, еще два человека пострадали.

Ирина Пичурина

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