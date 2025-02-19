Минобороны хочет взыскать 6,9 млн рублей с завода железнодорожной техники

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Минобороны с требованием взыскать 6,9 млн руб. с АО «192 Центральный завод железнодорожной техники». Управляющей компанией завода является «Омсктрансмаш».

Иск был подан 13 февраля, следует из судебной картотеки. Подробности иска неизвестны, судебное заседание по нему пока не назначено.

«Омсктрансмаш» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, пишет ТАСС. Его уставный капитал превышает 6,3 млрд руб.

В январе столичный арбитраж взыскал по иску Минобороны 3 млрд руб. с одного из подрядчиков ведомства — Военно-строительной компании (ВСК). Средства взыскали в качестве убытков по контракту от 2021 года. По данным Минобороны, Счетная палата выявила в завышение стоимости работ по одному из объектов.