Желание найти работу у челябинцев выросло на 42%

В январе открыли или обновили резюме 103 тыс. жителей Челябинской области. К январю прошлого года интерес южноуральцев к поиску работы или подработки вырос на 42%, сообщает hh.ru.

Больше всего найти или поменять работу хотят специалисты автосферы — здесь количество резюме увеличилось на 99% за год. На 66% больше соискателей стало в направлении транспорта и логистики. Чуть меньше — на 63% — выросло число резюме среди рабочих. Также желают сменить работу специалисты из ресторанно-гостиничного направления (+51% резюме) и соискатели из сферы строительства и недвижимости (+41%). Как отмечают в hh.ru, общая активизация местных жителей на рынке труда может являться позитивным трендом для начала года.

Виталина Ярховска