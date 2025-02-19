Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Желание найти работу у челябинцев выросло на 42%

В январе открыли или обновили резюме 103 тыс. жителей Челябинской области. К январю прошлого года интерес южноуральцев к поиску работы или подработки вырос на 42%, сообщает hh.ru.

Больше всего найти или поменять работу хотят специалисты автосферы — здесь количество резюме увеличилось на 99% за год. На 66% больше соискателей стало в направлении транспорта и логистики. Чуть меньше — на 63% — выросло число резюме среди рабочих. Также желают сменить работу специалисты из ресторанно-гостиничного направления (+51% резюме) и соискатели из сферы строительства и недвижимости (+41%). Как отмечают в hh.ru, общая активизация местных жителей на рынке труда может являться позитивным трендом для начала года.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...