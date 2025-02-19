В Челябинске в аварии с тягачом погибли четыре человека

Ночью 19 февраля на проспекте Ленина в Челябинске в результате аварии с тягачом погибли четыре человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Pontiac с шестью пассажирами и грузовой тягач. Водитель и три пассажира легковой машины погибли, еще двое находившихся в салоне в реанимации в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Виталина Ярховска