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В Челябинске в аварии с тягачом погибли четыре человека

Ночью 19 февраля на проспекте Ленина в Челябинске в результате аварии с тягачом погибли четыре человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Pontiac с шестью пассажирами и грузовой тягач. Водитель и три пассажира легковой машины погибли, еще двое находившихся в салоне в реанимации в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Виталина Ярховска

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