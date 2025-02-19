Бастрыкин запросил отчет по делу о скандале в караоке с участием полицейского

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о результатах процессуальной проверки по факту противоправных действий сотрудника полиции в ночном клубе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В социальных медиа сообщается, что сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Ростовской области в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении работников ночного клуба. В настоящее время полицейский продолжает угрожать пострадавшим.

Обстоятельства размещенной публикации являются предметом процессуальной проверки, организованной в следственном управлении СК России по Ростовской области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении стаи безнадзорных собак на ребенка в Белой Калитве.

Ева Китаева