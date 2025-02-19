Красноярская прокуратура просит посадить на 3,5 года экс-замминистра спорта края

Три с половиной года колонии прокуратура запросила для бывшего первого замминистра Красноярского края Романа Сотникова по делу о хищениях при обслуживании «Платинум Арены». При назначении наказания гособвинитель просил учесть, что бывший чиновник признал вину, возместил ущерб и активно способствовал расследованию дела, сообщает Telegram-канал надзорного ведомства. 3 марта в судебных прениях выступит сторона защиты.

По данным следствия, гендиректор «Платинум Арена» Роман Сотников незадолго до своего прихода в правительство края якобы организовал схему хищения средств, выделенных на обслуживание системы безопасности спорткомплекса. Следуя планам, его преемник открыл фирму «СК Вавилон», которая заключила с «Платинум Ареной» контракт на несколько десятков млн руб. на обслуживание систем охранного телевидения, досмотровой техники, пожаротушения, охранной сигнализации.

«По документам услуги оказаны в полном объеме, а на деле — на 2 млн руб. меньше. Сумму удалось похитить благодаря подписанным управляющим актам сдачи-приемки. В них и указывались невыполненные работы»,— ранее сообщала прокуратура региона.

Уголовное дело поступило в суд в ноябре 2024 года.

Илья Николаев