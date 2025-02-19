Кустарного оружейника задержали в Новосибирске

Организатора подпольной оружейной мастерской выявили в Новосибирске. 34-летний новосибирец занимался переделкой охолощенного оружия в боевое, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. В отношении мастера возбудили уголовно дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия) и на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

В квартире фигуранта дела на ул. Танкистов правоохранители обнаружили переделанный под боевой пистолет «Кольт 1911», а также кустарно изготовленные боеприпасы, порох и основные части, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему.

«Принадлежность изъятых предметов к стрельбе подтверждена баллистической экспертизой»,— говорится в сообщении ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте прошлого года в Новосибирске силовики задержали двух местных жителей при попытке продать самодельный пистолет. По данным правоохранителей, злоумышленники намеревались организовать сбыт кустарного оружия. Для этого один из них в гараже оборудовал нелегальную мастерскую, второй должен был покупать охолощенное оружие для переделки.

Александра Стрелкова