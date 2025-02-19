Прилет 22 рейсов задерживается в Новосибирск

В Новосибирский аэропорт задерживается прилет 22 рейсов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, задержаны рейсы из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Якутска, Улан-Удэ, Братска, Благовещенска, Талкана, Кызыла, Магадана, Мирного и Нового Уренгоя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По международным направлениям задерживается прилет самолетов из Ферганы и Дубая. Кроме того, отменены рейсы из Иркутска, Абакана, Нижневартовска, Екатеринбурга и Омска. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Толмачево, пять рейсов ушли на запасной аэродром в Новосибирск из-за ухудшения погодных условий.

Также задерживаются вылеты из Новосибирска двух самолетов до Санкт-Петербурга и по одному до Москвы и Нижневартовска.

Александра Стрелкова