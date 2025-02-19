В Ярославской области водители сбили 119 человек на пешеходных переходах

В Ярославской области в 2024 году произошло 114 аварий из-за непредоставления преимущества в движении пешеходам. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В этих ДТП погибли 6 человек и 113 пострадали. В ГАИ добавляют, что за январь 2025 года уже произошло девять похожих аварий. В них пострадали 10 человек. Как сообщает Yarnews, всего в прошлом году зарегистрировано 324 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 32 человека и 302 получили ранения.

Ярославская Госавтоинспекция призвала водителей пускать людей на пешеходных переходах и быть внимательными рядом со школами и детскими садами, а пешеходов — не забывать о собственной безопасности.

Алла Чижова