Крупнейшие мировые управляющие опасаются глобальной торговой войны
Почти половина портфельных управляющих, опрошенных Bank of America (BofA), считают, что мир находится на пороге глобальной торговой войны, спровоцированной США. Несмотря на это, инвесторы продолжают сокращать долю наличности в портфелях, увеличивая вложения в акции, преимущественно американских и европейских компаний.
Согласно февральскому опросу BofA, в котором участвовали 205 управляющих с активами $485 млрд, 39% респондентов назвали торговую войну главным риском для мировой экономики на ближайший год. Это на 11 процентных пунктов больше, чем в январе. Второе место занял риск инфляции и повышения ставки ФРС (31%).
Настроения инвесторов изменились после первых шагов администрации Дональда Трампа, объявившей о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Пекин ответил встречными мерами, что усилило напряженность.
Несмотря на риски, управляющие продолжают сокращать долю наличности, увеличивая инвестиции в акции. Это свидетельствует о поиске доходности в условиях неопределенности, хотя предпочтение отдается более стабильным рынкам США и Европы.
Подробнее об этом — в материале «Ъ».