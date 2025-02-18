В Пензе МЧС тушит пожар на предприятии, возгорание локализовали на 800 метрах

В Пензе сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 800 кв м. Об этом сообщает федеральное ведомство в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О пожаре на мебельном предприятии в Пензе сообщило федеральное ведомство

Фото: Пресс-служба МЧС России О пожаре на мебельном предприятии в Пензе сообщило федеральное ведомство

Фото: Пресс-служба МЧС России

Для ликвидации возгорания задействованы 53 специалиста и 18 единиц техники МЧС России. Очаг пожара находится на улице Рябова, где горит производственное здание внутри и по кровле.

Изначально сообщалось, что площадь горения составляет около 600 кв. м. На месте работают 37 сотрудников МЧС и 13 единиц техники, уточнили в МЧС.

Никита Маркелов