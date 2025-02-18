В Пензе МЧС тушит пожар на предприятии, возгорание локализовали на 800 метрах
В Пензе сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 800 кв м. Об этом сообщает федеральное ведомство в Telegram-канале.
О пожаре на мебельном предприятии в Пензе сообщило федеральное ведомство
Фото: Пресс-служба МЧС России
Для ликвидации возгорания задействованы 53 специалиста и 18 единиц техники МЧС России. Очаг пожара находится на улице Рябова, где горит производственное здание внутри и по кровле.
Изначально сообщалось, что площадь горения составляет около 600 кв. м. На месте работают 37 сотрудников МЧС и 13 единиц техники, уточнили в МЧС.