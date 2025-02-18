Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Невском районе Петербурга обновили наружное освещение на улице Ольги Берггольц

Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» завершили реконструкцию системы наружного освещения на улице Ольги Беггольц в Невском районе Петербурга. Обновление коснулось участка протяженностью 2 км от проспекта Обуховской Обороны до границ территории Октябрьской железной дороги.

Как пояснили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, на объекте полностью заменили старые железобетонные столбы на современные металлические опоры. Установлены 63 несущие конструкции и 70 светодиодных фонарей. При этом улицу избавили от лишних проводов, проложив около 90% коммуникаций под землей, уточнили в комитете.

В Смольном отметили, что западный участок улицы Ольги Берггольц обеспечивает проезд к нескольким промышленным предприятиям, расположенным неподалеку от железной дороги. Остальная часть проходит в границах жилой застройки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новое освещение получил квартал в исторической части Кронштадта, расположенный рядом с собором Владимирской иконы Божией Матери. Речь идет об участке в границах Гражданской, Посадской и Владимирской улиц, а также проспекта Ленина.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...