В Невском районе Петербурга обновили наружное освещение на улице Ольги Берггольц

Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» завершили реконструкцию системы наружного освещения на улице Ольги Беггольц в Невском районе Петербурга. Обновление коснулось участка протяженностью 2 км от проспекта Обуховской Обороны до границ территории Октябрьской железной дороги.

Как пояснили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, на объекте полностью заменили старые железобетонные столбы на современные металлические опоры. Установлены 63 несущие конструкции и 70 светодиодных фонарей. При этом улицу избавили от лишних проводов, проложив около 90% коммуникаций под землей, уточнили в комитете.

В Смольном отметили, что западный участок улицы Ольги Берггольц обеспечивает проезд к нескольким промышленным предприятиям, расположенным неподалеку от железной дороги. Остальная часть проходит в границах жилой застройки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новое освещение получил квартал в исторической части Кронштадта, расположенный рядом с собором Владимирской иконы Божией Матери. Речь идет об участке в границах Гражданской, Посадской и Владимирской улиц, а также проспекта Ленина.

Андрей Цедрик