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Квартал в исторической части Кронштадта получил новое освещение

Новое освещение получил квартал Кронштадта, расположенный рядом с собором Владимирской иконы Божией Матери. Речь идет об участке в границах Гражданской, Посадской и Владимирской улиц, а также проспекта Ленина, сообщили в Смольном.

«Энергетики полностью демонтировали старое светотехническое оборудование. Убрали воздушные провода между зданиями, установили современные светодиодные фонари на 14 металлических опорах»,— рассказали в администрации.

Коммуникации, которые отвечают за электроснабжение линии и управление ее работой, проложили под землей в специальных пластиковых трубах-футлярах. Это было сделано для дополнительной защиты от движения грунта и механического воздействия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за 2024 год заключили энергосервисных контрактов на 460 млн рублей.

Дарья Астанина

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