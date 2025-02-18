Bloomberg: G7 может пересмотреть потолок цен на российскую нефть
Страны G7 могут ужесточить потолок цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы Москвы, пишет Bloomberg со ссылкой на проект заявления. По информации агентства, объединение опубликует его 24 февраля — в третью годовщину с начала боевых действий на Украине.
Как отмечает Bloomberg, пока неизвестно, насколько участники международного клуба готовы поддержать заявление в его нынешнем виде. Новый потолок цен на нефть в нем не утвержден, переговоры по этому вопросу продолжаются.
Агентство пишет, что G7 могут как усилить исполнение действующих мер, так и снизить потолок цен. В проекте заявления указано, что принятое решение должно подтолкнуть Москву к переговорам о мире с Украиной.
В 2022 году страны G7, Евросоюз и Австралия установили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Они также ввели запрет на поставки топлива из России морским путем. Москва в ответ ввела запрет на поставки нефти и нефтепродуктов компаниям, которые соблюдают потолок цен.
Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль ослабил российскую нефть».