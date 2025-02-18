Костромича приговорили к колонии за кражу рельсов в Ярославской области

Ярославский районный суд вынес приговор жителю Костромы, обвиняемому в краже в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Суд установил, что весной 2024 года костромич, имея на руках фиктивный договор купли-продажи, привлек рабочих к демонтажу 530 метров рельсов неэксплуатируемого пути в районе деревни Юрятино (Ярославский район). Имущество было продано, размер ущерба — 435 тыс. руб.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемый неоднократно судим. Приговором ему назначено 2 года и 3 месяца лишения свободы.

Алла Чижова