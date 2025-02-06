Партию арахиса весом 125 тонн не пустили в Петербург из-за вредных веществ

В партии арахиса из Бразилии выявили превышение содержания веществ, вызывающих отравления. Груз с орехами остановили в морском порту Санкт-Петербурга, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Сотрудник ведомства осуществил контроль на фитосанитарном посту Бронка. При ввозе 125 тонн лущенного арахиса выявлено нарушение. Лабораторные исследования подтвердили, что в орехах превышено содержание Афлатоксина B1. В связи с этом Россельхознадзор запретил ввоз груза на территорию России.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 330 тонн арахиса не попали в Петербург из-за отсутствия документов.

Татьяна Титаева