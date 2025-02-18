Регоператор АО «Экология» взял на контроль свалку в Большечерниговском районе

АО «Экология» взяло на контроль свалку в Большечерниговском районе Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Ранее в АО «Экология» получили обращения о месте несанкционированного размещения отходов в поле между селами Большая Черниговка и Украинка. Отходы складируются вдоль дороги, загрязняя окружающую природу и создавая угрозу для здоровья человека.

Визуальный осмотр показал, что отходы не относятся к ТКО, а являются отходами, образованными в процессе производства, проведения работ и оказания услуг. Указанные виды отходов не входят в зону ответственности регионального оператора. При осмотре были обнаружены бухгалтерские документы с реквизитами юридических и физических лиц, которые могут быть причастны к незаконному складированию данных отходов.

АО «Экология» уже направило официальные письма в правоохранительные и надзорные органы. Региональный оператор обратился с просьбой принять меры для обеспечения ликвидации указанной несанкционированной свалки, а также организовать проверку в отношении индивидуальных предпринимателей и юридического лица на предмет их причастности к несанкционированному складированию отходов.

Андрей Сазонов