Центр Александровска остался без воды

Сегодня в Александровске (Александровский муниципальный округ) произошла новая коммунальная авария: в центральной части города прекратилось холодное водоснабжение.

Из-за нарушения электроснабжения на станции второго подъёма произошло отключение сетевого насоса, который осуществляет подачу холодного водоснабжения в центральную часть Александровска» - сообщают местные власти в ВК - «На текущий момент электроснабжение восстановлено, происходит накопление холодной воды в емкостях. Возобновить подачу холодного водоснабжения предполагается в 2 ночи».

Напомним, 14 февраля, в Александровске произошел порыв тепловой сети обратного трубопровода в районе центрального теплопункта. Как сообщила мэрия Александровска в соцсетях, подача отопления временно была приостановлена по ул. Ленина. «Прорыв на теплосетях устранен. Система отопления постепенно заполняется», - сообщила администрация муниципалитета вчера в дневное время.