В КубГМУ разработали инновационный гидрогель для заживления ран

Специалисты Кубанского государственного медуниверситета (КубГМУ) создали новый биоматериал «жидкая кожа» для лечения ран. Разработка представляет собой гидрогель, который при нанесении формирует защитный барьер на поврежденной поверхности, препятствуя проникновению бактерий и загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средство подходит для обработки различных повреждений, включая порезы, ссадины и ожоги II и III степени. Исследования препарата начались в 2020 году. Сейчас продолжается доработка материала, ведутся лабораторные испытания. Клиническую фазу тестирования планируют начать через полтора года.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов отметил, что КубГМУ является уникальным научно-исследовательским центром. По его словам, за последние десять лет запатентовано более 500 научных разработок, из которых свыше 95% уже внедрили в практическую деятельность медицинских организаций регионов.

В 2024 году университет представил более 65 проектов в рамках госпрограммы «Приоритет 2030». Среди внедренных разработок — «Кубанский регистр геномики и терапии рака легкого», калькулятор «Детерминанты высокого периоперационного риска в абдоминальной хирургии» и «Прототип сверхточной нейронной сети для определения вероятности наличия интракраниальных аневризм».

Нурий Бзасежев