ФК «Ростов» проиграл тольяттинскому «Акрону» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Ростов» проиграл тольяттинскому «Акрону» в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Товарищеский матч прошел на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт ФК «Ростов» Фото: Сайт ФК «Ростов»

Единственный гол в матче забил нападающий клуба «Акрон» Сергей Грибов на 89-й минуте.

По итогам 18 туров ФК «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. В следующем матче подопечные Валерия Карпина встретятся с московским «Динамо».

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Всего клуб набрал 22 очка.

Анастасия Казуков