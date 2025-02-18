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ФК «Ростов» проиграл тольяттинскому «Акрону» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Ростов» проиграл тольяттинскому «Акрону» в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Товарищеский матч прошел на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Фото: Сайт ФК «Ростов»

Фото: Сайт ФК «Ростов»

Единственный гол в матче забил нападающий клуба «Акрон» Сергей Грибов на 89-й минуте.

По итогам 18 туров ФК «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. В следующем матче подопечные Валерия Карпина встретятся с московским «Динамо».

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Всего клуб набрал 22 очка.

Анастасия Казуков

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