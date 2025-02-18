Более 100 нетрезвых водителей задержали в Петербурге за минувшие выходные

Очередной профилактический рейд по выявлению водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, провели сотрудники Госавтоинспекции в минувшие выходные, 14-16 февраля. Автомобилистов проверяли на трезвость на дорогах Петербурга и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, по итогам рейда в городе и области к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ было привлечено 113 человек. Еще 92 гражданина отказались от медосвидетельствования, их привлекли по ст. 12.26 КоАП РФ. В обоих случаях правонарушителям грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Более строгое наказание ждет 12 водителей, которые повторно были задержаны сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения за рулем. В отношении данных нарушителей были возбуждены уголовные дела, отметили в полицейском главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании со стрельбой пьяного лихача на Соборной улице в городе Колпино.

Андрей Цедрик