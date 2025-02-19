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В Татарстане на капремонт школы в селе Новошешминск направят свыше 71 млн рублей

На капитальный ремонт здания школы в селе Новошешминске в Татарстане выделят более 71 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Срок исполнения контракта до 16 января 2026 года.

Также планируется капремонт школы в селе Малая Цильна Дрожжановского муниципального района за более, чем 82 млн руб. Кроме того, почти 31 млн руб. направят на ремонт школы в Лениногорском районе.

Дарья Сайфиева

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