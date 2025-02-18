МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кубани и Адыгеи

В горах Краснодарского края и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение из-за высокой лавинной опасности. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Кубани, режим повышенной готовности будет действовать с 18:00 18 февраля до 18:00 21 февраля 2025 года на высоте более 1,5 тыс. метров. Предупреждение не распространяется на территорию Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 23.mchs.gov.ru Фото: 23.mchs.gov.ru

По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, в горах Сочи 18 февраля ожидается сильный снег. В предгорьях и низких горах ведомство прогнозирует мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. На высоте более 500 метров над уровнем моря сохраняется угроза схода лавин.

Синоптики также прогнозируют понижение температуры воздуха на Кубани до -13 градусов в ночь на 20 февраля и до -16 градусов 21 февраля.

На Черноморском побережье температура ночью достигнет -9 градусов, а днем воздух прогреется до +3 градусов.

Анна Гречко