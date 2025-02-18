Двух человек эвакуировали из горящего дома на 7-й Советской улице

Из горящего дома на 7-й Советской улице, 40, эвакуировали два человека, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Сигнал о возгорании поступил спасателям 18 февраля в 16:20. В пятикомнатной квартире горела обстановка на площади 7 кв. метров.

На тушение огня потребовалось чуть более часа. В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекали пять пожарно-спасательных расчетов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что этим утром в доме 9 по улице Антонова-Овсеенко загорелась двухкомнатная квартира. Спасатели вывели из опасной зоны десять человек.

Андрей Маркелов