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Десять человек эвакуировали из горящего дома на Антонова-Овсеенко

Утром 18 февраля в половине седьмого утра в доме 9 по улице Антонова-Овсеенко загорелась двухкомнатная квартира, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В комнате площадью 12 кв. м горела обстановка на площади 3 кв. м. Из опасной зоны спасатели эвакуировали десять человек.

В результате происшествия никто не пострадал. Справится с огнем удалось чуть менее чем за сорок минут усилиями трех пожарно-спасательных расчетов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура инициировала проведение проверки по факту возгорания канализационных очистных сооружений в поселке Юкки.

Андрей Маркелов

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