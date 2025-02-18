На ремонт 4,8 км Западного подъезда к Краснодару направят 2,6 млрд рублей

На реконструкцию трассы Западного подъезда к Краснодару на участке 12+295 км до 16+658 км направят 2,6 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект будет реализован в пять этапов. Завершение всех работ запланировано на 16 августа 2027 года. Подрядчик предоставит пятилетнюю гарантию на дорожное покрытие.

По данным администрации Краснодара, модернизация автомобильной части Западного обхода охватит три основных участка. Реализацию двух из них наметили на 2026–2027 годы.

Общая протяженность реконструируемой дороги составит 8,89 км. Проект предусматривает расширение трассы до шести полос, а также создание тротуаров и велодорожек.

Анна Гречко