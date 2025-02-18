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Ярославскому экс-министру продлили арест

Кировский районный суд Ярославля продлил арест бывшему министру цифрового развития Ярославской области Александру Королеву. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: Министерство цифрового развития ЯО

Фото: Министерство цифрового развития ЯО

Господин Королев оставлен под стражей до 21 апреля 2025 года. Напомним, что он обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Александр Королев занимал пост министра с января 2023 года по сентябрь 2024 года. Следствие считает, что с мая по декабрь 2024 года министр обеспечивал победу в тендерах на реализацию госконтрактов в области информационной безопасности и информационных технологий, за что получал взятки. В момент задержания он уже не являлся ярославским министром и занимал пост директора департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии».

Алла Чижова

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