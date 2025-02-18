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Коммерсантъ FM
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Эрдоган: боевые действия на Украине должны завершиться сейчас

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции по их итогам он сказал, что инициатива Вашингтона о начале переговоров совпадает с политикой Анкары. Господин Эрдоган добавил, что боевые действия «должны прекратиться сейчас».

«Наша страна станет идеальным местом для переговоров, которые, скорее всего, состоятся между Россией, Украиной и США в предстоящий период… (На встрече с Владимиром Зеленским) я подчеркнул, что мы окажем всяческую поддержку для заключения прочного мира по итогам переговоров»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по Anadolu).

Как добавил президент Турции, стамбульские переговоры России и Украины в 2022 году стали «важной точкой отсчета». По его словам, на них стороны конфликта достигли точки наибольшего согласия.

Господин Эрдоган также заявил, что Турция продолжит работу над постановлением о безопасном коммерческом судоходстве в Черном море. Он считает, что документ послужит «мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам».

О чем Россия и США договорились в Эр-Рияде. Главное

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Сегодня в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Страны договорились сформировать переговорные группы высокого ранга, чтобы начать урегулирование конфликта на Украине, восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и работать над организацией встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подробнее об итогах переговоров читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Встреча в Эр-Рияде

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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