Эрдоган: боевые действия на Украине должны завершиться сейчас

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции по их итогам он сказал, что инициатива Вашингтона о начале переговоров совпадает с политикой Анкары. Господин Эрдоган добавил, что боевые действия «должны прекратиться сейчас».

«Наша страна станет идеальным местом для переговоров, которые, скорее всего, состоятся между Россией, Украиной и США в предстоящий период… (На встрече с Владимиром Зеленским) я подчеркнул, что мы окажем всяческую поддержку для заключения прочного мира по итогам переговоров»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по Anadolu).

Как добавил президент Турции, стамбульские переговоры России и Украины в 2022 году стали «важной точкой отсчета». По его словам, на них стороны конфликта достигли точки наибольшего согласия.

Господин Эрдоган также заявил, что Турция продолжит работу над постановлением о безопасном коммерческом судоходстве в Черном море. Он считает, что документ послужит «мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам».

Сегодня в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Страны договорились сформировать переговорные группы высокого ранга, чтобы начать урегулирование конфликта на Украине, восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и работать над организацией встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подробнее об итогах переговоров читайте в онлайн-трансляции «Ъ».