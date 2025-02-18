Эрдоган: инициатива Трампа по Украине соотносится с политикой Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инициированные президентом США Дональдом Трампом переговоры с РФ по Украине согласуются с подходом Турции к украинскому конфликту. Об этом турецкий лидер заявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 18 февраля.

«Господин (Дональд.— "Ъ") Трамп инициировал переговорный процесс. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении последних трех лет»,— сказал турецкий лидер, напомнив, что именно в Стамбуле были заложены основы для урегулирования конфликта.

Визит Владимира Зеленского в столицу Турции стартовал сегодня, 18 февраля. Как ранее сообщали в администрации турецкого лидера, переговоры лидеров Турции и Украины были инициированы турецкой стороной. На них президенты планировали обсудить последние события на Украине, региональные и глобальные проблемы, а также пути улучшения сотрудничества и двусторонних связей.

Визит господина Зеленского в Турцию совпадает по времени с переговорами официальных делегаций РФ и США, которые прошли в Эр-Рияде. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, с американской — спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц. Встреча продлилась в общей сложности 4,5 часа. По ее итогам РФ и США договорились сформировать переговорные группы высокого ранга, чтобы начать работу по скорейшему урегулированию украинского конфликта и работать над восстановлением отношений Москвы и Вашингтона.

Подробнее об итогах переговоров в Эр-Рияде — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая