Банк «Центр-инвест» поддержал «Акселератор АРФГ — 2025»

При поддержке банка «Центр-инвест» стартовала программа Акселератора финтех-проектов, реализуемая Ассоциацией развития финансовой грамотности.

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В 2025 году 12 стартапов примут участие в «Акселераторе АРФГ — 2025» — программе поддержки разработки и развития современных IT-решений в области финансов, включающих составляющую по защите населения от ошибок при пользовании финансовыми сервисами и развитию финансовой грамотности.

Целью программы является рост числа готовых к внедрению сервисов, позволяющих минимизировать риски клиентских и пользовательских ошибок в продуктовых линейках финансовых организаций, повысить финансовую грамотность пользователей финансовых услуг.

Банк «Центр-инвест» имеет большой опыт в реализации проектов финансового просвещения. В 2021 году банк «Центр-инвест» стал первым банком в России, получившим аккредитацию Ассоциации развития финансовой грамотности.

Банк «Центр-инвест» реализует собственные акселерационные программы по шести направлениям: для начинающих и действующих предпринимателей, для самозанятых, преподавателей, участников маркетплейсов, инженерных специальностей ДГТУ, участников внешнеэкономической деятельности. Предприниматели, прошедшие акселератор, увеличивают свою выручку в среднем на 20%. Обучение прошли более 8600 человек.

На протяжении более 10 лет банк реализует бесплатный социально-образовательный проект «Центр финансовой грамотности» для школьников, студентов, предпринимателей и пенсионеров. На сегодняшний день пять Центров ведут постоянную работу в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске, более 2-х миллионов бесплатных консультаций по финансовым вопросам предоставили эксперты и волонтеры центров.

ПАО КБ "Центр-инвест". Генеральная лицензия №2225