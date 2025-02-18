Россия в январе осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Индия в январе 2025 года импортировала из России 1,58 млн баррелей нефти в сутки (б/с). Это на 4,3% больше, чем в предыдущем месяце, пишет Reuters со ссылкой на торговые данные. Агентство отметило, что Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Импорт нефти из стран Ближнего Востока в Индию вырос на 6,5%, до 2,7 млн б/с. Второе место по объему поставок занимает Ирак, третье — Саудовская Аравия, четвертое — ОАЭ. Соединенные Штаты стали пятым по величине поставщиком нефти в страну. Объем закупок Индией топлива из США вырос с 70,6 тыс. б/с в декабре до 218,4 б/с в январе.

Reuters пишет, что в ближайшие месяцы объем поставок нефти в Индию из России может сократиться, поскольку местные НПЗ намерены покупать топливо только в том случае, если его поставки осуществляются на танкерах, не попавших под санкции. В то же время Индия планирует увеличить закупки американской нефти с $15 млрд в 2024 году до $25 млрд в 2025 году.

10 января США ввели санкции в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», нескольких десятков нефтесервисных предприятий и трейдеров, а также 183 танкеров. После этого сообщалось, что у судов возникли проблемы с разгрузкой в портах стран-импортеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Индия добавит нефти спроса».