В Нижнем Тагиле экс-полицейского осудили за использование конфискованного авто

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему начальнику отделения по борьбе с мошенничествами ОУР МУ МВД России «Нижнетагильское» Ивану Брюхову, признав его виновным в мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что господин Брюхов, используя служебное положение, вывез с территории автохозяйства МУ МВД России «Нижнетагильское» автомобиль Hyundai Santa Fe, являвшийся вещественным доказательством по уголовному делу. С июля 2020 по декабрь 2022 года полицейский использовал автомобиль в личных целях, пока собственник машины не начал розыск имущества.

Ивану Брюхову назначено наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишение права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах в течение 2 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая