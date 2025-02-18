В Елабуге матери ребенка-инвалида помогли получить компенсацию свыше 200 тыс. руб

После вмешательства прокуратуры мать ребенка-инвалида I группы смогла получить компенсацию в размере 204 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Женщина приобрела средства реабилитации для ребенка на свои собственные средства и обратилась в Социальный фонд Татарстана, но денежную компенсацию в срок не получила. После этого она написала заявление в прокуратуру Елабуги.

Ранее сообщали, что в Казани в 2024 году осудили трех человек по делу о торговле людьми и эксплуатации труда инвалидов.

Дарья Сайфиева