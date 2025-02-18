Саудовская Аравия работает над имиджем

Саудовская Аравия заключит сделку на $1 млрд с компанией Леонарда Блаватника. Как сообщает Financial Times, подразделение Фонда государственных инвестиций королевства планирует приобрести около 5% акций спортивного стримингового сервиса DAZN, который принадлежит миллиардеру и бывшему партнеру Виктора Вексельберга. За счет инвестиций Эр-Рияд намерен проводить спортивные трансляции на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge / Reuters Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Миллиардная сделка с Блаватником — элемент комплексной стратегии. Таким образом Саудовская Аравия старается улучшить имидж страны, считает профессор Центра востоковедения Высшей школы экономики Андрей Коротаев: «Когда Эр-Рияд предпринимает такие шаги, то он действительно отодвигает соображения прибыли, доходности на второй план. То есть вероятность того, что может быть даже небольшой убыток от этого проекта, мне кажется, не заложена в бизнес-план. Все-таки здесь соображения пиара, престижа.

Саудовская Аравия позиционирует себя в качестве очень важной региональной державы, с которой любым игрокам в Западной Европе и США не зазорно иметь дело. Королевство проводит действительно очень многовекторную политику, причем успешно. То есть поддерживает хорошие отношения буквально со всеми: и с Россией, и с США, и с Западной Европой, и с Японией, и с Китаем и получает от этого определенные дивиденды. В том числе такие решения помогают продвижению саудовских капиталов в соответствующих странах. Соответственно, Эр-Рияд получает все новые и новые проекты и, в общем, обеспечивает довольно неплохое развитие страны».

По данным Forbes, за период с 2021-го по 2023 год Суверенный фонд Саудовской Аравии потратил более $6 млрд на развитие местного спорта. В 2023 году Криштиану Роналду перешел в местный клуб «Аль-Наср» за рекордные €200 млн. Также за два года саудовцы переманили Неймара, Карима Бензему и десятки других звезд. Подобная стратегия стала частью большой программы Saudi Vision 2030, согласно которой страна должна стать центром арабского мира.

Подобный тренд наблюдается и в других странах региона, говорит политолог-востоковед Елена Супонина: «Через спорт, искусство и музыку в регионе повышается интерес к "мягкой силе". Но это не только "мягкая сила", как мы ее воспринимаем, как влияние на какие-то другие страны и так далее. Это еще открытие местных обществ, они очень традиционные, консервативные. Через эти программы происходит смена парадигм в этих обществах.

Саудовская Аравия не единственная страна, которая интересуется этой темой, то же самое происходит сейчас в Эмиратах и Катаре: чемпионат мира по футболу, за который боролся Катар, всем известен. Однако с Саудовской Аравией история очень показательна, потому что страна начала с очень консервативных позиций, а сейчас все больше и больше открывается».

Кроме того, Саудовская Аравия готовится стать хозяйкой чемпионата мира по футболу 2034 года. Этот турнир обещает побить рекорды затрат. По данным журнала Blick, страна планирует построить стадион за более чем $150 млрд. Для сравнения: чемпионат мира 2022 года в Катаре обошелся в $220 млрд.

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Андрей Дубков