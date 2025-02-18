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Коммерсантъ FM
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Якушев обсудил «инструменты воспитания» граждан с матерями погибших на СВО бойцов

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев провел в Тюмени встречу с матерями погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщил официальный сайт партии. Он рассказал женщинам о работе единороссов и выслушал их предложения по организации социальной и психологической помощи участникам СВО и их семьям.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Якушева, реакция общества на проведение СВО связана с отношением россиян к Великой Отечественной войне, и спецоперация тоже должна сохраниться в памяти как «инструмент воспитания будущих поколений». «Общество прошло экзамен на зрелость», поскольку множество людей занимаются сбором гуманитарной помощи и участвуют в волонтерских миссиях, не работая при этом в составе партий или общественных движений, отметил единоросс.

Владимир Якушев также рассказал, что одна из задач «Единой России» на 2025 год, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне,— «охватить всех участников локальных конфликтов» прошлого — в Афганистане, Чечне, Сирии, чтобы «показать связь поколений и вспомнить всех, отдать дань памяти всем, кто это заслужил». Как подчеркнул партиец, невозможно ожидать, что те, кто не помнит отцов и дедов, станут «хорошими гражданами» или защитниками Отечества.

Кроме того, господин Якушев заверил, что «Единая Россия» старается «сделать все, чтобы решать вопросы более активно, без лишней бюрократии», и напомнил, что для ответов на запросы семей бойцов существует фонд «Защитники Отечества». Он также поддержал инициативу по увековечиванию памяти погибших и установке на их могилах специального знака — по аналогии с красной звездой на захоронениях участников Великой Отечественной войны.

Божена Иванова

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