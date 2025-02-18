Ростовчане стали на 42% активнее покупать ювелирные украшения

В 2024 году продажи ювелирных изделий в Ростове выросли на 42%. Средний чек вырос на 18% до 8,7 тыс. руб. — к такому выводу пришли аналитики SOKOLOV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью среди ростовчан в прошлом году пользовались золотые серьги-пусеты с фианитами, подвески из красного золота, женские стальные часы цвета «розовое золото», запонки из черненого серебра и зажимы для галстука. Значительнее всего вырос спрос на украшения с фианитами (на 42%). Браслеты в 2024 году стали покупать на 78% чаще, серьги — на 36%, кольца — на 29%.

Дмитрий Ковалевский