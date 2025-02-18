В Черноземье все чаще регистрируют собственность через дистанционный сервис

В 2024 году почти 34 тыс. человек оформили право собственности на недвижимость с помощью электронного сервиса Сбера, в 19 тыс. случаев речь шла об ипотечных сделках. В 2023 сервис использовался 8 тыс. раз. Об этом сообщили в банке.

Сервис позволяет внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости без посещения многофункционального центра и Росреестра. Документы о регистрации права участники сделки получают в личном кабинете «Домклик» и на электронную почту.

«Мы экспертно сопровождаем процедуру, работая с ведомствами напрямую и сами передаем необходимые документы в профильные инстанции»,— рассказала заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталья Цыкал.