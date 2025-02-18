Жительницу Марий Эл обвиняют в поджоге и убийстве малолетнего внука

В Марий Эл жительницу поселка Морки будут судить по обвинению в поджоге, убийстве ее малолетнего внука и покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения из ревности подожгла одеяло в деревянном доме, где находились ее сожитель и беременная невестка. Также в здании были четыре несовершеннолетних внука обвиняемой. Один из детей, которому было 3 года, погиб от отравления угарным газом.

Ущерб от пожара составил свыше 192 тыс. руб. Прокуратура Моркинского района Марий Эл направила уголовное дело с обвинительным заключением в суд.

Ранее сообщалось, что в Казани во время пожара в двухкомнатной квартире погиб человек.

Дарья Сайфиева