В Казани во время пожара в квартире погиб человек

В Казани во время пожара в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома по ул. Тэцевская, 4А погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в квартире мужчину и передали его бригаде медиков.

«Медики, к сожалению, констатировали смерть 35-летнего хозяина квартиры», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предварительной причиной пожара называется неосторожность при курении.

Артём Дергунов