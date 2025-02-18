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Татарстанца подозревают в легализации 299 млн, полученных от уклонения от налогов

В Татарстане в отношении руководителя компаний «ВДДС» и «НУР-1» возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в легализации денежных средств, полученных в результате уклонения от налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2021–2023 годы подозреваемый внес в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с 26 контрагентами. Так он уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 млн руб. Руководитель фирм перевел более 125 млн на счета родителей, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, и обналичил средства.

Подозреваемый также застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 млн, приобрел 6 автомобилей на сумму более 25 млн руб. и оформил на женщину право собственности.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва

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