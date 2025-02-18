Тоболяк погасил долг по алиментам в 1,2 млн рублей, вернувшись из зоны СВО

Житель Тобольска (Тюменская область) выплатил долг по алиментам в размере 1,2 млн руб. после возвращения из зоны специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 42-летний мужчина длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание своих дочерей. За это он неоднократно привлекался к административной ответственности и был приговорен к 6 месяцам исправительных работ.

После отбывания наказания мужчина заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. По возвращении он выплатил всю сумму долга — 1 млн 140 тыс. руб. вместе с исполнительским сбором 83 тыс. руб.

По словам приставов, после возвращения из зоны СВО мужчина изменил свое отношение к детям и стал чаще с ними встречаться.

Полина Щуцкая