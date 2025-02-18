ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»

Пенсионерам, которые выберут для начисления пенсий карты ПСБ, банк в качестве дополнительной поддержки разово начислит две тыс. руб. Для этого достаточно в период с 1 марта по 31 августа включительно впервые получить на пенсионную карту ПСБ, социальную карту «Для Своих» или дебетовую карту «Твой кешбэк» пенсионную выплату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Оформить перевод пенсии на карту ПСБ можно в любом отделении банка, через личный кабинет на Госуслугах, а также по реквизитам счета в МФЦ или в территориальное управление Социального фонда России. Две тыс. руб. от ПСБ поступят на счет в следующем календарном месяце после первого начисления пенсии на карту банка.

«Люди старшего поколения взвешенно подходят к выбору товаров и услуг, которыми пользуются, в том числе — банковских карт для получения пенсии. С учетом потребностей и привычек клиентов старшего поколения мы предлагаем им простые, удобные и выгодные финансовые продукты для решения повседневных вопросов. Платежные карты ПСБ — комплексный продукт с набором важных сервисов, таких как быстрые платежи и переводы, скидки от партнеров, снятие наличных без комиссии в широкой сети банкоматов ПСБ или в банкоматах банков-партнеров. В рамках приветственной акции мы предложили людям старшего поколения дополнительную поддержку при переводе пенсии в ПСБ»,— отметил начальник управления развития социальных сегментов, продуктов и платформ ПСБ Александр Грабарев.

* Выплата вознаграждения участнику акции «Бонус к пенсии» осуществляется при условии получения пенсии от Социального Фонда России (СФР), участником на счет карты в период с 01.03.2025 по 31.08.2025 гг. В акции участвуют держатели карт: Пенсионная карта ПСБ, дебетовая карта "Твой кешбэк", социальная карта для граждан новых субъектов РФ "Для Своих". В акции учитываются выплаты СФР от 7 500Р. Выплата Вознаграждения осуществляется один раз за период акции, в месяце следующем за месяцем получения первого зачисления пенсии. Вознаграждение выплачивается на счет карты, на который произошло получение пенсии и при наличии у участника акции на дату выплаты вознаграждения действующего счета карты на который произошло получение пенсии. Сумма выплаты вознаграждения составляет не более 2 000 (двух тысяч) рублей каждому участнику, получившему пенсию из СФР. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251 от 17.12.2014 г.

ПАО «Промсвязьбанк»