На Южном Урале стартовала программа подготовки бойцов СВО на руководящие посты

В Челябинской области стартовала кадровая программа для ветеранов специальной военной операции, направленная на подготовку управленцев для органов государственной власти и местного самоуправления, а также общественных и коммерческих организаций. Заявки от желающих пройти переквалификацию принимаются с 19 февраля по 19 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

18 февраля состоялось заседание организационного комитета по подготовке и реализации программы «Герои Южного Урала» под руководством главы региона Алексея Текслера. Стать участником программы смогут участники СВО, имеющие гражданство РФ, высшее или среднее специальное образование, а также опыт руководства людьми. Подать заявку смогут также военные, которые сейчас находятся в зоне СВО. Предусмотрен конкурсный обор. Сперва необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и собеседование.

«Участники, продемонстрировавшие наилучшие результаты, учитывающие управленческий опыт, потенциал и военные заслуги, получат приглашение на образовательную программу», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Обучение рассчитано на один год и пройдет в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Переподготовка будет включать «очные модули», стажировки на ведущих предприятиях и в органах власти. За каждым учеником будет закреплен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти, или крупных предприятий.