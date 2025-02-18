Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Южном Урале стартовала программа подготовки бойцов СВО на руководящие посты

В Челябинской области стартовала кадровая программа для ветеранов специальной военной операции, направленная на подготовку управленцев для органов государственной власти и местного самоуправления, а также общественных и коммерческих организаций. Заявки от желающих пройти переквалификацию принимаются с 19 февраля по 19 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

18 февраля состоялось заседание организационного комитета по подготовке и реализации программы «Герои Южного Урала» под руководством главы региона Алексея Текслера. Стать участником программы смогут участники СВО, имеющие гражданство РФ, высшее или среднее специальное образование, а также опыт руководства людьми. Подать заявку смогут также военные, которые сейчас находятся в зоне СВО. Предусмотрен конкурсный обор. Сперва необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и собеседование.

«Участники, продемонстрировавшие наилучшие результаты, учитывающие управленческий опыт, потенциал и военные заслуги, получат приглашение на образовательную программу», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Обучение рассчитано на один год и пройдет в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Переподготовка будет включать «очные модули», стажировки на ведущих предприятиях и в органах власти. За каждым учеником будет закреплен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти, или крупных предприятий.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...